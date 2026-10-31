{"_id":"6ae56b93fbe6a86a3b042157","slug":"video-man-killed-sister-injured-after-being-hit-by-a-government-bus-in-gwalmandi-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्वालमंडी में सरकारी बस की टक्कर से 24 वर्षीय युवक की मौत, बहन घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतसर के ग्वालमंडी इलाके में सरकारी बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में 24 वर्षीय युवक रमनदीप सिंह की मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद उसकी मौसेरी बहन गुरनूर घायल हो गई। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार, रमनदीप सिंह अपनी मौसेरी बहन गुरनूर को यूनिवर्सिटी से लेने के लिए ग्वालमंडी इलाके में आया था। इसी दौरान श्री रामतीर्थ की ओर श्रद्धालुओं को लेकर जा रही सरकारी बस के साथ उसकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों घायल हो गए। रमनदीप की मौत हो गई, जबकि गुरनूर को चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने हादसे के लिए बस की कथित तेज रफ्तार को जिम्मेदार ठहराते हुए रोष जताया। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले इलाकों में बसों की गति नियंत्रित रखना जरूरी है, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। लोगों ने यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाने की मांग की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हादसे के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारी का पता पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। घटना से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है।

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