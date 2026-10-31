{"_id":"6ae5bbef82088928c00e8db9","slug":"video-after-receiving-the-ticket-for-ajnala-kuldeep-singh-dhaliwal-paid-obeisance-at-darbar-sahib-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"अजनाला से टिकट मिलने के बाद दरबार साहिब में नतमस्तक हुए कुलदीप सिंह धालीवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अजनाला से टिकट मिलने के बाद दरबार साहिब में नतमस्तक हुए कुलदीप सिंह धालीवाल
आम आदमी पार्टी की ओर से अजनाला विधानसभा हलके से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कुलदीप सिंह धालीवाल शनिवार को सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए। उन्होंने गुरु रामदास जी के दरबार में माथा टेककर पंजाब की खुशहाली और चढ़दी कला के लिए अरदास की।
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए धालीवाल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, मनीष सिसोदिया, हरपाल सिंह चीमा और समूची पार्टी लीडरशिप ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। पार्टी की ओर से जारी 40 उम्मीदवारों की सूची में उन्हें अजनाला से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अजनाला सीट जीतकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की झोली में डालेंगे।
धालीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पंजाब में 100 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान हलके में कई विकास कार्य करवाए गए हैं, जबकि शेष कार्यों को अगली सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा।
विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में अकाली दल लगभग खत्म हो चुका है और भाजपा का कोई खास वजूद नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पिछली बार वह 7,800 वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार विकास कार्यों के आधार पर 25 हजार से अधिक वोटों से जीत हासिल करेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के रंगला पंजाब के सपने को साकार करने के लिए पानी, नशे और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर काम जारी रहेगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।