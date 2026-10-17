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कैमरामैन से धक्कामुक्की पर पत्रकारों का रोष प्रदर्शन
एक निजी चैनल के कैमरामैन के साथ हलका मजीठा के इंचार्ज तलबीर सिंह गिल के बेटे द्वारा कथित तौर पर धक्कामुक्की किए जाने के विरोध में पत्रकार भाईचारे ने सड़क जाम कर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार और तलबीर सिंह गिल के खिलाफ नारेबाजी की और मामले में उचित कार्रवाई की मांग उठाई।
प्रदर्शन को प्रेस क्लब अमृतसर और किसान यूनियन ने भी समर्थन दिया। पत्रकारों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए मीडिया कर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पत्रकार अपने काम के दौरान विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं, ऐसे में उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
प्रेस क्लब अमृतसर और किसान यूनियन के समर्थन से हुए इस प्रदर्शन में पत्रकारों के साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह की कथित बदसलूकी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
फिलहाल, घटना के संबंध में संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष और पुलिस कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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