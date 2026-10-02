अमृतसर में स्वच्छता जागरूकता दिवस के रूप में मनाई गांधी जयंती

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अमृतसर नगर निगम और फर्स्ट पंजाब बटालियन एनसीसी की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर इंडिया गेट, छेहरटा में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नाट्य मंडली की ओर से स्वच्छता विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इसके बाद एनसीसी कैडेटों ने क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। कैडेटों ने ‘स्वच्छता ही सेवा’, ‘सभी का एक ही नारा, स्वच्छ रहे अमृतसर सारा’ और ‘पेड़ लगाओ, धरती बचाओ’ जैसे नारों के माध्यम से लोगों को अपने आसपास का वातावरण साफ-सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान अमृतसर पश्चिम की कार्यक्रम समन्वयक मनदीप कौर, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर अनिल डोगरा, सेनेटरी इंस्पेक्टर दविंदर कुमार, कैप्टन सुखपाल सिंह संधू, नायब सूबेदार राजीव कुमार, हवलदार कुलविंदर सिंह, हवलदार कुलदीप सिंह सहित नगर निगम अमृतसर और एनसीसी का स्टाफ मौजूद था।

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