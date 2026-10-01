Amritsar News: रनवे पर 8 घंटे की पाबंदी हटी, विंटर शेड्यूल में ही सामान्य होंगी उड़ानें

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संवाद न्यूज एजेंसीअमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक उड़ानों की आवाजाही पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। एयरलाइंस ने अभी इस समय में संचालन शुरू नहीं किया है।25 अक्तूबर से लागू होने वाले शीतकालीन कार्यक्रम में इन उड़ानों को दोबारा शामिल किया जाएगा। इसके बाद हवाई अड्डे पर उड़ानों की आवाजाही पहले की तरह सामान्य हो सकेगी। विकास कार्यों के कारण 1 अप्रैल से 27 सितंबर तक रोजाना आठ घंटे रनवे बंद रखा गया था। इस वजह से एयरलाइंस को अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा था। अब रनवे को छोड़कर हवाई अड्डे के अन्य प्रमुख काम पूरे हो चुके हैं। हवाई अड्डे पर रोजाना करीब 56 उड़ानों की आवाजाही होती है, जिनमें लगभग 18 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं।रनवे का आधुनिकीकरण3658 मीटर लंबे रनवे की रिकारपेटिंग का काम अप्रैल में शुरू हुआ था। दो परत बिछाकर इसे उन्नत करने की योजना थी, जो बिटुमन की कमी और मानसून के कारण अधूरी रही। अब रिकारपेटिंग अगले साल होने की उम्मीद है। रनवे पर पुरानी लाइटों की जगह आधुनिक एलईडी लगाई गई हैं। आईएलसीएमएस से खराब लाइट की जानकारी तुरंत मिलेगी और डीवीओआर प्रणाली भी उन्नत किया गया है।