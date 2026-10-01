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Amritsar News: रनवे पर 8 घंटे की पाबंदी हटी, विंटर शेड्यूल में ही सामान्य होंगी उड़ानें

Thu, 01 Oct 2026 10:37 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Thu, 01 Oct 2026 10:37 PM IST
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8-hour runway restriction lifted; flight operations to normalize only under the winter schedule
अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान बिटुमन की कमी और मानसून से अटकी रिकारपेटिंग, बाकी काम अगले साल होगा
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संवाद न्यूज एजेंसी

अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक उड़ानों की आवाजाही पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। एयरलाइंस ने अभी इस समय में संचालन शुरू नहीं किया है।
25 अक्तूबर से लागू होने वाले शीतकालीन कार्यक्रम में इन उड़ानों को दोबारा शामिल किया जाएगा। इसके बाद हवाई अड्डे पर उड़ानों की आवाजाही पहले की तरह सामान्य हो सकेगी। विकास कार्यों के कारण 1 अप्रैल से 27 सितंबर तक रोजाना आठ घंटे रनवे बंद रखा गया था। इस वजह से एयरलाइंस को अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा था। अब रनवे को छोड़कर हवाई अड्डे के अन्य प्रमुख काम पूरे हो चुके हैं। हवाई अड्डे पर रोजाना करीब 56 उड़ानों की आवाजाही होती है, जिनमें लगभग 18 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं।
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रनवे का आधुनिकीकरण
3658 मीटर लंबे रनवे की रिकारपेटिंग का काम अप्रैल में शुरू हुआ था। दो परत बिछाकर इसे उन्नत करने की योजना थी, जो बिटुमन की कमी और मानसून के कारण अधूरी रही। अब रिकारपेटिंग अगले साल होने की उम्मीद है। रनवे पर पुरानी लाइटों की जगह आधुनिक एलईडी लगाई गई हैं। आईएलसीएमएस से खराब लाइट की जानकारी तुरंत मिलेगी और डीवीओआर प्रणाली भी उन्नत किया गया है।
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