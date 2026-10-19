कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के घर के बाहर धरने पर बैठे किसान, नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरा

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पंजाब में नशे के मुद्दे पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में किसान अमृतसर स्थित पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पंधेर ने धरने के उद्देश्य और संगठन की मांगों के बारे में जानकारी दी। किसान संगठन का आरोप है कि पंजाब में नशे की समस्या गंभीर बनी हुई है और इस पर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है। संगठन ने नशे के कारोबार पर रोक लगाने और युवाओं को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। किसानों ने नशे के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए राजनीतिक नेताओं के घरों के बाहर धरने देने का रुख अपनाया है। सरवन सिंह पंधेर ने धरने के दौरान कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई केवल दावों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर इसके परिणाम दिखाई देने चाहिए। किसान संगठन इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन कर रहा है। धरने के दौरान संगठन की ओर से आगे की रणनीति और मांगों को लेकर भी जानकारी दी गई।

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