फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Man murdered in amritsar

अमृतसर में युवक की हत्या, दो भाइयों ने किया तलवारों से हमला

Mon, 19 Oct 2026 02:39 PM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:39 PM IST
Man murdered in amritsar
अमृतसर के एमजीएम होटल के बाहर रविवार देर रात मामूली विवाद के दौरान बटाला के रहने वाले दो सगे भाईयों ने युवक पर तलवारों से हमला कर दिया। युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम विक्की कुमार था और वो अमृतसर का ही रहने वाला था। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचीा और जांच शुरु कर दी।  एसीपी रविंदर पाल सिंह के मुताबिक, पुलिस को एमजीएम होटल के बाहर झगड़ा होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में विक्की और बटाला निवासी दोनों भाइयों के बीच विवाद और मारपीट होती दिखाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर तलवारों से वार किए गए। उन्होंने बताया कि विवाद का असली कारण अभी पता नहीं चल पाया। मगर बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर बहस हुई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तलवारें निकल आईं। फिलहाल झगड़े की असली वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।  एसीपी रविंदर पाल सिंह के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

अमृतसर में मां-बेटे के सड़े-गले शव मिले, बहू पर कत्ल का संदेह

amritsar mother son dead bodies closed house police investigation
Amritsar
18 Oct 2026

अमृतसर में नशा तस्करी और अपराध पर लगाम लगाने के लिए तीन जोन के हॉटस्पॉट इलाकों में अभियान, भारी पुलिस बल तैनात

rive launched in hotspot areas of three zones to curb drug trafficking and crime
Amritsar
18 Oct 2026

अमृतसर देहाती पुलिस ने गैंगस्टरों के मुख्य हैंडलर गुरविंदर को किया गिरफ्तार

Amritsar Rural Police have arrested Gurvinder, a key handler for gangsters
Amritsar
17 Oct 2026

कैमरामैन से धक्कामुक्की पर पत्रकारों का रोष प्रदर्शन

Journalists stage protest over scuffle involving a cameraman
Amritsar
17 Oct 2026

झोटा हत्याकांड के बाद नशा तस्करों के हथियार लाइसेंस रद्द करने की मांग

Demand to cancel arms licenses of drug traffickers following the Jhota murder case
Amritsar
17 Oct 2026
विज्ञापन

जंडियाला गुरु में चाय-पकौड़े की दुकान चलाने वाले युवक पर फायरिंग, पैर में लगी गोली

Young man running a tea-and-pakora stall in Jandiala Guru shot at; bullet hits his leg
Amritsar
17 Oct 2026

श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय पहुंचे धर्मी फौजी, जून 1984 के मसले को प्राथमिकता से हल करने की मांग

'Dharmi Faujis arrive at the Sri Akal Takht Sahib secretariat; demand priority resolution of the June 1984 issue.
Amritsar
16 Oct 2026
विज्ञापन

पंजाब बंद के समर्थन में सरवन सिंह पंधेर ने अमृतसर में निकाला मार्च, दुकानें बंद करवाईं

In support of the 'Punjab Bandh', Sarwan Singh Pandher led a march in Amritsar and had shops closed down
Amritsar
15 Oct 2026

झोटा हत्याकांड के विरोध में भंडारी पुल जाम, कई नेता हिरासत में

Bhandari Bridge blocked in protest against Jhota murder case; several leaders taken into custody
Amritsar
15 Oct 2026

अमृतसर के थाना सदर क्षेत्र में 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार

Accused who demanded extortion money of Rs 50 lakh arrested in the area under Amritsar's Sadar police station
Amritsar
15 Oct 2026

अमृतसर में कपड़ा व्यापारी से लूट का प्रयास, चार आरोपी गिरफ्तार

Attempted robbery of textile merchant in Amritsar victim shot in leg police apprehend four suspects
Amritsar
15 Oct 2026

पंजाब बंद को लेकर अकाली दल वारिस पंजाब दे की अपील-शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें

Akali Dal and 'Waris Punjab De' appeal regarding the Punjab shutdown: Hold peaceful protests.
Amritsar
15 Oct 2026

पंजाब में कानून-व्यवस्था और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्याओं के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन

BJP protest in Amritsar
Amritsar
14 Oct 2026

नशों के खिलाफ जंग के तहत अमृतसर में साइकिल रैली का आयोजन

Cycle rally organized in Amritsar as part of the war against drugs.
Amritsar
14 Oct 2026

अमृतसर: दुर्गियाना मंदिर में तीसरे दिन भी लंगूर मेले में उमड़ी भीड़, माथा टेकते और नाचते नजर आए श्रद्धालु

Langur Fair organized at Durgiana Temple
Amritsar
13 Oct 2026

अमृतसर: मौसम को देखते भगतावाला मंडी में धान के पुख्ता प्रबंध का प्रशासन का दावा, किसान ने खुले में फसल पड़ी होने की बात कही

Administration claims robust arrangements for paddy at Bhagtawala Mandi in view of the weather.
Amritsar
13 Oct 2026

अमृतसर: जीआरपी के एएसआई पर हमले का मामला सुलझा, तीन आरोपी गिरफ्तार

Three accused arrested in GRP ASI shooting case
Amritsar
12 Oct 2026

बारिश से भगतांवाला दाना मंडी में भीगा धान, खरीद और उठान को लेकर किसानों की बढ़ी चिंता

Paddy gets soaked in rain at Bhagtanwala Grain Market; farmers concerned about procurement and lifting
Amritsar
12 Oct 2026

अमृतसर में लंगूर मेले के दूसरे दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Crowd of devotees surges on the second day of the Langur Fair in Amritsar.
Amritsar
12 Oct 2026

अमृतसर पुलिस कमिश्नर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, तीन परिसरों में तलाशी

Threat to blow up Amritsar Police Commissioner's office with a bomb.
Amritsar
12 Oct 2026

अमृतसर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सिविल सर्जन ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Civil Surgeon issues instructions to officials to improve health services in Amritsar.
Amritsar
12 Oct 2026

गुरुद्वारा बंगला साहिब में पुलिस की एंट्री पर विवाद, आप ने श्री अकाल तख्त को साैंपा ज्ञापन

Controversy over police entry into Gurudwara Bangla Sahib; AAP submits memorandum to Sri Akal Takht.
Amritsar
12 Oct 2026

अमृतसर एयरपोर्ट के आसमान में दिखे संदिग्ध ड्रोन, सुरक्षा के चलते रोका गया रनवे संचालन; 3 उड़ानें डायवर्ट

Suspicious drones spotted over Amritsar airport; runway operations suspended for security reasons; 3 flights diverted
Amritsar
12 Oct 2026

अमृतसर: चावला मामले की निष्पक्ष जांच की मांग, 251 सदस्यीय सिख जत्थे ने अकाल तख्त साहिब को सौंपा ज्ञापन

Demand for an impartial investigation into the Chawla case.
Amritsar
11 Oct 2026

अमृतसर में विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला शुरू

World-famous Langur Mela begins in Amritsar.
Amritsar
11 Oct 2026

अमृतसर में पंजाब यूथ रन का आयोजन, हजारों युवाओं ने लगाई दौड़

Punjab Youth Run organised in Amritsar
Amritsar
11 Oct 2026

अमृतसर में ‘संडेज ऑन साइकिल’ का 94वां संस्करण आयोजित, युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश

94th edition of ‘Sundays on Cycle’ held in Amritsar
Amritsar
11 Oct 2026

पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन सख्त, अमृतसर और तरनतारन में जीरो बर्निंग का लक्ष्य

Administration takes a tough stance to curb stubble burning incidents.
Amritsar
10 Oct 2026

अमृतसर: सिख पंथ की तीन प्रमुख शख्सियतों को सम्मान, केंद्रीय सिख अजायबघर में लगाई गईं तस्वीरें

Three prominent figures of the Sikh sect were honored.
Amritsar
10 Oct 2026

अमृतसर: विदेश जाने से पहले पंजाब के युवा यहीं हासिल करें हुनर और पूरी करें पढ़ाई : गुरदीप सिंह रंधावा

Youth from Punjab should acquire skills and complete their education right here before going abroad.
Amritsar
10 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed