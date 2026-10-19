{"_id":"6ad5bc8ea2c3bde9460887a6","slug":"video-renowned-storyteller-morari-bapu-paid-his-respects-at-sri-darbar-sahib-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने श्री दरबार साहिब में टेका माथा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने श्री दरबार साहिब में टेका माथा
प्रसिद्ध धार्मिक कथावाचक मुरारी बापू सोमवार को सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और गुरबाणी कीर्तन का श्रवण कर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया। श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के दौरान उन्होंने मानवता की भलाई, आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया।
मुरारी बापू अपने अमृतसर दौरे के दौरान शहर में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। उनकी आमद को लेकर श्रद्धालुओं और आयोजकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री दरबार साहिब की इस यात्रा को धार्मिक सद्भाव, आपसी सहयोग और मानवता के कल्याण की भावना से जोड़कर देखा जा रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।