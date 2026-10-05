{"_id":"6ac37a585a2a1295e803779d","slug":"video-congress-protests-outside-the-civil-lines-police-station-in-amritsar-politics-heats-up-following-the-detention-of-former-chairman-dinesh-bassi-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर में थाना सिविल लाइन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी को हिरासत में लेने पर गरमाई राजनीति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतसर में कांग्रेस नेता एवं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन दिनेश बस्सी को पुलिस द्वारा थाने में बैठाए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया। सोमवार को कांग्रेस के पार्षदों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने थाना सिविल लाइन के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने आरोप लगाया कि बस्सी को पूछताछ के बहाने थाने बुलाकर हिरासत में रखा गया है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता विकास सोनी ने कहा कि दिनेश बस्सी के थाने पहुंचने के बाद उनके साथ कई पार्षद और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सिविल लाइन थाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वे एसएचओ के कमरे में सामान्य बातचीत कर रहे थे, लेकिन एक फोन कॉल के बाद पुलिस का रवैया बदल गया। इसके बाद अन्य नेताओं को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया और थाने का मुख्य गेट अंदर से बंद कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने अंदर जाने तथा मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया तो पुलिस ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया। नेताओं ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। बॉक्स राजनीतिक दबाव में पुलिस के काम करने का आरोप प्रदर्शनकारी कांग्रेसी नेता पवन रखड़ा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जिस जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े मामले का हवाला दिया जा रहा है, उसमें दिनेश बस्सी का नाम नहीं है और मामला उनके बेटे से संबंधित है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उचित जांच के मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता विकास सोनी ने यह भी आरोप लगाया कि बस्सी को थाने के अंदर रखकर उन पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने का दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने चेतावनी दी कि यदि दिनेश बस्सी को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। नेताओं ने कहा कि थाना सिविल लाइन के बाहर धरना देने के साथ-साथ ऊंचे पुल पर जाम लगाने और अमृतसर बंद करवाने तक का फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता कथित राजनीतिक दबाव और पुलिस की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं।

... और पढ़ें