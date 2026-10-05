वह 29 अक्तूबर को बिग बॉस के घर जाने वाला था। कुंवर के मुताबिक, शो में एंट्री के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और जरूरी दस्तावेजों पर मैड संधू के हस्ताक्षर भी हो गए थे। हालांकि, उसने सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी थी।
मेकअप आर्टिस्ट का कत्ल: 'बिग बॉस में कंटेस्टेंट के तौर पर जाने वाला था मैड संधू, बुरा इंसान...'; दोस्त का दावा
अमर उजाला नेटवर्क, अमृतसर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 05 Oct 2026 09:28 AM IST
सार
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मधुसूदन उर्फ मैड संधू की हत्या में एक और खुलासा हुआ है। मैड संधू बिग बॉस में कंटेस्टेंट के तौर पर जाने वाला था। शो में एंट्री के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। यह दावा उसके दोस्त ने किया है। वहीं, हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले दावों के बीच पुलिस कई पहलू खंगाल रही है।
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