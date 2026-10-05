1 of 10 mad sandhu - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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वह 29 अक्तूबर को बिग बॉस के घर जाने वाला था। कुंवर के मुताबिक, शो में एंट्री के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और जरूरी दस्तावेजों पर मैड संधू के हस्ताक्षर भी हो गए थे। हालांकि, उसने सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मधुसूदन उर्फ मैड संधू (29) की हत्या के बाद मामले में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। उसके दोस्त कुंवर सिंह ने दावा किया है कि मैड संधू की चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री तय हो चुकी थी।

2 of 10 मैड संधू हत्याकांड - फोटो : सोशल मीडिया

कुंवर ने कहा कि मैड संधू बुरा इंसान नहीं था, बल्कि उसे बुरा बनाया गया। वह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेता था। छबील और लंगर की सेवा के अलावा पंजाब में आई बाढ़ के दौरान भी जरूरतमंदों की मदद में सक्रिय रहा।

3 of 10 मैड संधू - फोटो : इंस्टाग्राम @its_madsandhuofficial

लक्की जोहल के नाम से ऑडियो वायरल

इधर, हत्या के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने के दावे भी सामने आ रहे हैं। पहले गोल्डी ढिल्लों और जग्गा तरनतारन के नाम से पोस्ट सामने आई थी। अब स्पेन में बैठे बताए जा रहे लक्की जोहल के नाम से एक ऑडियो वायरल हुआ है।





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4 of 10 मैड संधू - फोटो : इंस्टाग्राम @its_madsandhuofficial

इसमें अन्य लोगों को जिम्मेदारी लेने के दावे पर सामने आकर ग्राउंड लेवल पर मुकाबला करने की चुनौती दी गई है। हालांकि, ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने भी इसे प्रमाणित नहीं किया है।



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5 of 10 मैड संधू - फोटो : इंस्टाग्राम @its_madsandhuofficial