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मेकअप आर्टिस्ट का कत्ल: 'बिग बॉस में कंटेस्टेंट के तौर पर जाने वाला था मैड संधू, बुरा इंसान...'; दोस्त का दावा

Mon, 05 Oct 2026 09:28 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, अमृतसर
अमर उजाला नेटवर्क, अमृतसर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 05 Oct 2026 09:28 AM IST
सार

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मधुसूदन उर्फ मैड संधू की हत्या में एक और खुलासा हुआ है। मैड संधू बिग बॉस में कंटेस्टेंट के तौर पर जाने वाला था। शो में एंट्री के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। यह दावा उसके दोस्त ने किया है। वहीं, हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले दावों के बीच पुलिस कई पहलू खंगाल रही है।

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Makeup artist murder Mad Sandhu was set to enter Bigg Boss as contestant Friend makes big claim
mad sandhu - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मधुसूदन उर्फ मैड संधू (29) की हत्या के बाद मामले में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। उसके दोस्त कुंवर सिंह ने दावा किया है कि मैड संधू की चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस में कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री तय हो चुकी थी। 


वह 29 अक्तूबर को बिग बॉस के घर जाने वाला था। कुंवर के मुताबिक, शो में एंट्री के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और जरूरी दस्तावेजों पर मैड संधू के हस्ताक्षर भी हो गए थे। हालांकि, उसने सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी थी।
Makeup artist murder Mad Sandhu was set to enter Bigg Boss as contestant Friend makes big claim
मैड संधू हत्याकांड - फोटो : सोशल मीडिया
कुंवर ने कहा कि मैड संधू बुरा इंसान नहीं था, बल्कि उसे बुरा बनाया गया। वह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेता था। छबील और लंगर की सेवा के अलावा पंजाब में आई बाढ़ के दौरान भी जरूरतमंदों की मदद में सक्रिय रहा।
Makeup artist murder Mad Sandhu was set to enter Bigg Boss as contestant Friend makes big claim
मैड संधू - फोटो : इंस्टाग्राम @its_madsandhuofficial
लक्की जोहल के नाम से ऑडियो वायरल
इधर, हत्या के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने के दावे भी सामने आ रहे हैं। पहले गोल्डी ढिल्लों और जग्गा तरनतारन के नाम से पोस्ट सामने आई थी। अब स्पेन में बैठे बताए जा रहे लक्की जोहल के नाम से एक ऑडियो वायरल हुआ है।

 
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मैड संधू - फोटो : इंस्टाग्राम @its_madsandhuofficial
इसमें अन्य लोगों को जिम्मेदारी लेने के दावे पर सामने आकर ग्राउंड लेवल पर मुकाबला करने की चुनौती दी गई है। हालांकि, ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस ने भी इसे प्रमाणित नहीं किया है।
 
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मैड संधू - फोटो : इंस्टाग्राम @its_madsandhuofficial
हत्या से करीब एक घंटे पहले मैड संधू ने सोशल मीडिया पर मेनू माही मिलवा दे पोस्ट किया था। शाम करीब छह बजे लोहारका रोड स्थित कार वॉश सेंटर के पास दो बाइक सवारों ने उसे गोलियां मार दीं। 

 
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