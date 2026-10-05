पंजाब में नहीं थम रही तस्करी: असली चुनौती जमीन पर सक्रिय नेटवर्क, अमृतसर के गांवों में बने नए ठिकाने

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पाकिस्तान से हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की खेप पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल तस्करों का प्रमुख जरिया बन गया है। इस साल सितंबर तक पंजाब सीमा पर 850 किलो से अधिक हेरोइन जब्त की जा चुकी है, जो पिछले साल की पूरी बरामदगी से दोगुने से भी ज्यादा है। वहीं, सितंबर तक 182 ड्रोन भी बरामद किए गए। इसके बावजूद ड्रोन के जरिये नशे और हथियारों की तस्करी पूरी तरह थम नहीं रही है। विज्ञापन



भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिये हथियार और नशे की तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। पंजाब पुलिस के अनुसार सितंबर 2026 तक नौ एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। इनमें तीन ‘बाज आंख’ सिस्टम अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर में अगस्त 2025 से काम कर रहे हैं, जबकि तीन ड्रोनसेंस डी-200 प्रो सिस्टम तीन सितंबर 2026 से सीमा के रणनीतिक स्थानों पर लगाए गए हैं। विज्ञापन



इसके बावजूद अमृतसर सीमा से सटे गांवों में ड्रोन के जरिये हथियार और नशे की खेप पहुंचने के मामले पूरी तरह नहीं थमे हैं। सितंबर में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने ऐसे नेटवर्क पकड़े, जिनमें ड्रोन से गिराई गई खेप उठाने के लिए सीमा के नजदीक स्थानीय ठिकानों का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक मामले में सीमा के पास अमरूद के बाग को खेप उतारने और उठाने के स्थान के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई। भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिये हथियार और नशे की तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। पंजाब पुलिस के अनुसार सितंबर 2026 तक नौ एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। इनमें तीन ‘बाज आंख’ सिस्टम अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर में अगस्त 2025 से काम कर रहे हैं, जबकि तीन ड्रोनसेंस डी-200 प्रो सिस्टम तीन सितंबर 2026 से सीमा के रणनीतिक स्थानों पर लगाए गए हैं।इसके बावजूद अमृतसर सीमा से सटे गांवों में ड्रोन के जरिये हथियार और नशे की खेप पहुंचने के मामले पूरी तरह नहीं थमे हैं। सितंबर में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने ऐसे नेटवर्क पकड़े, जिनमें ड्रोन से गिराई गई खेप उठाने के लिए सीमा के नजदीक स्थानीय ठिकानों का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक मामले में सीमा के पास अमरूद के बाग को खेप उतारने और उठाने के स्थान के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई। विज्ञापन विज्ञापन

तीन परतों में खड़ा किया सुरक्षा कवच

ड्रोन से होने वाली तस्करी रोकने की जिम्मेदारी अब सिर्फ सीमा पर बीएसएफ की निगरानी तक सीमित नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरों में मजबूत किया गया है। पहली परत में बीएसएफ की सीमा निगरानी, दूसरी में पंजाब पुलिस के एंटी-ड्रोन सिस्टम और तीसरी में ड्रोन रिस्पांस टीमें, नाके, सीसीटीवी और स्थानीय नेटवर्क की निगरानी शामिल है।



पंजाब में 52 ड्रोन रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं, जिनमें 147 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा दूसरी लाइन पर 64 नाके लगाए गए हैं। सीमा क्षेत्र में 585 स्थानों पर 2,367 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। गांवों में निगरानी के लिए ग्राम रक्षा समितियों को भी जोड़ा गया है। पुलिस के अनुसार तीन एंटी-ड्रोन सिस्टम करीब 210 किलोमीटर सीमा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। इनमें दो तरनतारन और एक अमृतसर ग्रामीण में तैनात है। इनसे फिरोजपुर, तरनतारन और अमृतसर ग्रामीण के संवेदनशील सीमा क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है।



अमृतसर में मोध धनोए बना नया निगरानी बिंदु

सीमा क्षेत्र में दो एंटी-ड्रोन सिस्टम सीमा से सटे गांव मोध धनोए में लगाए गए हैं। यहां रात के समय गश्त बढ़ाने, संवेदनशील स्थानों की पहचान करने और बीएसएफ के साथ समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। ड्रोन से गिराई गई खेप उठाने के लिए सीमा के गांवों में आने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर दो पुलिस ड्रोन तैनात करने की भी योजना है। इनकी मदद से उन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, जो ड्रोन से गिराई गई खेप को उठाने के लिए सीमा क्षेत्र में पहुंचते हैं।



असली चुनौती आसमान से ज्यादा जमीन पर

ड्रोन सीमा पार करने, खेप गिराने और वापस लौटने में कुछ ही मिनट लेता है। इसके बाद असली नेटवर्क जमीन पर सक्रिय होता है। खेप कौन उठाएगा, कहां ले जाएगा, किस वाहन से आगे भेजी जाएगी और अंतिम खरीदार तक कैसे पहुंचेगी, इसकी पूरी कड़ी पहले से तैयार रहती है। सितंबर में अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने ऐसे नेटवर्क का पता लगाया, जिसमें सीमा के नजदीक से ड्रोन के जरिये गिराई गई खेप उठाकर आगे पहुंचाई जा रही थी। एक अन्य मामले में 27 किलो हेरोइन और विदेशी पिस्तौल बरामद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ड्रोन से गिराई गई खेप उठाई थी। यानी एंटी-ड्रोन सिस्टम ड्रोन को रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन जमीन पर सक्रिय तस्करी के नेटवर्क को पकड़ने के लिए अलग खुफिया और पुलिस तंत्र की जरूरत है। यही वजह है कि निगरानी बढ़ने के बावजूद तस्करी के नए तरीके सामने आ रहे हैं।