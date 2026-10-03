{"_id":"6ac09450f3517005f601c68c","slug":"video-anti-drug-campaign-in-the-guru-ki-wadali-area-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर: गुरु की वडाली इलाके में नशे के खिलाफ अभियान, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने शनिवार तड़के गुरु की वडाली इलाके में बड़ा CASO (कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन) चलाया। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल के निर्देशों पर किए गए इस ऑपरेशन में 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सुबह से करीब 8 बजे तक इलाके में घरों, संदिग्ध स्थानों और संवेदनशील प्वाइंट्स की गहन तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 6 संदिग्ध व्यक्तियों को राउंडअप कर पूछताछ और सत्यापन की कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान NDPS एक्ट और एक्साइज एक्ट से संबंधित बरामदगी भी हुई, जिसके संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 3 लावारिस/संदिग्ध वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लिया है। वाहनों के दस्तावेजों और मालिकाना हक की जांच की जा रही है। डीसीपी इन्वेस्टिगेशन प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस का फोकस नशा तस्करों के साथ-साथ सप्लाई चेन और नशे से प्रभावित हॉटस्पॉट इलाकों पर भी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी ऐसे CASO ऑपरेशन जारी रहेंगे और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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