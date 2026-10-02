फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Effigy of the government burned; demands made for the fulfillment of requests.

Amritsar News: सरकार का पुतला जलाया, मांगें पूरी करने की मांग

Fri, 02 Oct 2026 06:07 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Updated Fri, 02 Oct 2026 06:07 PM IST
विज्ञापन
Effigy of the government burned; demands made for the fulfillment of requests.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गुरदासपुर। डेमोक्रेटिक आशा वर्कर्ज एंड फैसिलिटेटर्स यूनियन और डेमोक्रेटिक मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। यह प्रदर्शन मानभत्ता वर्कर्स मोर्चा पंजाब के आह्वान पर किया गया। संगठनों ने सरकार पर अपनी मांगें न मानने का आरोप लगाया।

वर्करों ने डाकखाना चौक में पुतला जलाकर विरोध जताया। उन्होंने 10 अक्तूबर को संगरूर में होने वाली साझा मुलाजिम मोर्चे की रैली में शामिल होने का आह्वान किया। बलविंदर कौर रावलपिंडी, बलविंदर कौर अलीशेर और गुरमिंदर कौर बहरामपुर ने वर्करों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को मोहाली में बड़े प्रदर्शन के बाद 21 सितंबर को कैबिनेट मंत्रियों की सब कमेटी से बैठक हुई थी। इस बैठक में वेतन दोगुना करने, न्यूनतम दिहाड़ी कानून लागू करने और मजदूर पक्षीय सुविधाएं देने की मांग की गई थी। हालांकि, सरकार ने इन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मोर्चे की मुख्य मांगों में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के वादे के अनुसार वेतन दोगुना करना शामिल है। न्यूनतम दिहाड़ी कानून लागू कर सभी मजदूर पक्षीय सुविधाएं प्रदान करने की भी मांग की गई। वर्करों ने बीमा और पेंशन जैसी योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया। सरकार द्वारा मांगों पर ध्यान न देने के कारण यह विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन 10 अक्तूबर को संगरूर में होने वाली रैली में बड़ी संख्या में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed