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खडूर साहिब से सांसद और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई। यहां से पुलिस के काफिले के साथ उन्हें उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा के लिए रवाना किया गया। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, अमृतपाल सिंह गांव में अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वहीं, पत्रकार रविंदर सिंह रॉबिन के अनुसार, अमृतपाल सिंह को एयरपोर्ट पर सुबह 11 बजे तक रोके जाने की जानकारी भी सामने आई है।

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