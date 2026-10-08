उमरिया: कौड़िया पुल के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो युवकों की मौत; तीन घायल

उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में जरहा चौराहा के आगे कौड़िया पुल के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की और घटना की सूचना पुलिस को दी।प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमृतलाल पिता प्यारेलाल बैगा, उम्र करीब 25 वर्ष, कैलाश पिता रामबली बैगा, उम्र करीब 24 वर्ष और सागर बैगा, उम्र करीब 30 वर्ष, पल्सर बाइक क्रमांक एमपी 54 जेडबी 3918 से उमरिया की ओर से घुलघुली की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान सामने से मंगल कोल अपने नाती शंकर कोल के साथ बाइक क्रमांक एमपी 54 एम 1263 से ग्राम भुंन्डी की ओर जा रहे थे।बताया जा रहा है कि कौड़िया पुल के समीप दोनों बाइकों की अचानक आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों पर सवार लोग सड़क पर जा गिरे। दुर्घटना में अमृतलाल बैगा और कैलाश बैगा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सागर बैगा घायल हो गया।दूसरी बाइक पर सवार मंगल कोल और उनके नाती शंकर कोल के भी घायल होने की जानकारी सामने आई है। हादसे के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को तत्काल मदद पहुंचाई। घायल सागर बैगा को 112 वाहन की मदद से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय उमरिया भेजा गया। वहीं मंगल कोल अपने नाती शंकर कोल के साथ निजी वाहन से इलाज के लिए उमरिया अस्पताल पहुंचे।घटना की जानकारी मिलने के बाद नौरोजाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई। दोनों बाइकों की भिड़ंत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है।हादसे के बाद कौड़िया पुल के आसपास कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुर्घटना की सूचना मृतकों के परिजनों तक पहुंचने के बाद परिवारों में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई। पुलिस द्वारा मृतकों के शवों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजे जाने की प्रक्रिया की गई। मामले में मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद दुर्घटना से जुड़ी स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।