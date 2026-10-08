फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   10 laborers from Gopalganj held captive in Ratlam after being taken there under the pretext of work in Lucknow

बिहार के मजदूरों के साथ धोखा: लखनऊ में झांसा देकर एमपी भेजा, जबरन बनाया गया बंधक; बिहार भवन तक पहुंचा मामला

Thu, 08 Oct 2026 03:02 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज/रतलाम/लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपालगंज/रतलाम/लखनऊ Published by: सारण ब्यूरो Updated Thu, 08 Oct 2026 03:02 PM IST
सार

लखनऊ में रोजगार का झांसा देकर गोपालगंज के करीब एक दर्जन मजदूरों को रतलाम भेजने और बंधक बनाकर काम कराने का आरोप है। मजदूरों ने वीडियो जारी कर मदद मांगी। बिहार भवन ने रतलाम प्रशासन से रेस्क्यू और कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन
10 laborers from Gopalganj held captive in Ratlam after being taken there under the pretext of work in Lucknow
पीड़ित मजदूर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रोजगार दिलाने का झांसा देकर बिहार के गोपालगंज जिले के करीब एक दर्जन मजदूरों को मध्य प्रदेश के रतलाम में बंधक बनाकर काम कराने का गंभीर मामला सामने आया है। रतलाम जिले के जावड़ा गांव स्थित दुर्गम पहाड़ी इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फंसे मजदूरों ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है।

विज्ञापन

मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनसे जबरन सरिया बांधने समेत अन्य भारी काम कराया जा रहा है, लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि जब भी वे घर लौटने या काम का विरोध करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़ित मजदूरों ने पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी और स्थानीय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की है।

विज्ञापन

एजेंट के झांसे में आकर रतलाम पहुंचे मजदूर
फंसे मजदूरों में बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा-दुबौली गांव निवासी साजन मांझी, सतेंद्र महतो, मनोज राय, अरुण महतो, रामाशीष मांझी, संतोष प्रसाद, विकास मांझी और ललन मांझी शामिल हैं। इसके अलावा डोमाहाता गांव के कमल कुमार और छोटू कुमार भी शामिल हैं। मजदूरों के अनुसार, डोमाहाता गांव के ही एजेंट धर्मेंद्र यादव ने उन्हें लखनऊ में अच्छा काम और बेहतर वेतन दिलाने का भरोसा देकर घर से बुलाया था। आरोप है कि बाद में उन्हें धोखे से रतलाम के जावड़ा स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: शून्य नकद टैक्स दिखाने वाले 400 कारोबारी रडार पर, विभाग ने थमाए नोटिस; अब तक 17 लाख रुपये टैक्स जमा

वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों में दहशत
मजदूरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गोपालगंज में उनके परिजनों में दहशत का माहौल है। परिजन मजदूरों की सुरक्षित वापसी को लेकर चिंतित हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नई दिल्ली स्थित बिहार भवन ने भी तत्काल कार्रवाई शुरू की है। बिहार भवन के संयुक्त श्रम आयुक्त कुमार दिग्विजय ने रतलाम के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पुलिस बल के साथ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।

मजदूरों को मुक्त कराने और सुरक्षित घर भेजने की मांग
बिहार भवन ने मांग की है कि ‘बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976’ और अन्य श्रम एवं दंड कानूनों के तहत मजदूरों को तत्काल मुक्त कराया जाए। रेस्क्यू के बाद उन्हें भोजन, सुरक्षित आश्रय और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही मजदूरों के लंबित वेतन का भुगतान कराने और उन्हें सुरक्षित गोपालगंज भेजने की मांग की गई है। दोषी ठेकेदार, नियोक्ता और मध्यस्थ एजेंट धर्मेंद्र यादव के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। फिलहाल रतलाम प्रशासन और बिहार सरकार के समन्वय से मजदूरों के रेस्क्यू की तैयारी की जा रही है। मजदूरों के परिजनों की नजर अब प्रशासन की कार्रवाई और उनकी सुरक्षित वापसी पर टिकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed