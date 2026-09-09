उमरिया: 2.87 लाख की शराब ने खोली अवैध भट्ठियों की पोल, 28 क्विंटल महुआ लाहन पर चला आबकारी का डंडा

सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अवैध शराब के कारोबार को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच उमरिया जिले में भी आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर राखी सहाय के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान में आबकारी टीम ने नदी किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर चल रही अवैध शराब की भट्टियों पर दबिश देकर 47 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और करीब 2800 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत ₹2,87,050 आंकी गई है।अवैध शराब के निर्माण और भंडारण की सूचना मिलने के बाद जिला आबकारी अधिकारी ममता अहिरवार के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त उमरिया एवं नौरोजाबाद की टीम सक्रिय हुई। टीम ने एक साथ कई स्थानों को निशाने पर लेते हुए महरोई नदी, सरईयापार, उजनिया, बैहर्दे और पिनौरा क्षेत्रों में दबिश दी।कार्रवाई के दौरान नदी और नदी किनारे के इलाकों में अवैध शराब तैयार करने के लिए लगाए गए सामान और जरीकेन मिले। मौके पर चढ़ी हुई भट्टियों की जांच की गई। टीम ने यहां से तैयार 47 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की। इसके साथ ही शराब बनाने के लिए तैयार रखा गया करीब 2800 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया।आबकारी विभाग की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में महुआ लाहन मिलने से यह भी सामने आया कि नदी और उसके आसपास के सुनसान इलाकों का इस्तेमाल अवैध शराब निर्माण के लिए किया जा रहा था। ऐसे स्थानों पर भट्टियां लगाकर शराब तैयार करने के बाद उसे अलग-अलग क्षेत्रों में खपाए जाने की आशंका है। विभाग अब इन गतिविधियों से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रहा है। कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने जब्त सामग्री को नियमानुसार कार्रवाई में लिया। मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कुल चार प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सभी प्रकरणों को विवेचना में लिया गया है।अवैध तरीके से तैयार होने वाली शराब लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। सागर की घटना के बाद इस तरह की गतिविधियों पर प्रशासन की निगरानी और सख्त हो गई है। यही वजह है कि उमरिया में भी आबकारी विभाग ने नदी किनारे, ग्रामीण इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है।जिला आबकारी अधिकारी ममता अहिरवार ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और सूचना मिलने पर तत्काल दबिश दी जाएगी। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि यदि कहीं अवैध रूप से शराब बनाई या बेची जा रही है तो इसकी सूचना विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।