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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Patwari seen crossing a river while riding on an elderly man back video goes viral

एमपी: पटवारी ने बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर पार की नदी; वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप, जानें क्या है पूरा मामला

Wed, 09 Sep 2026 07:10 PM IST
सीधी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी Published by: सीधी ब्यूरो Updated Wed, 09 Sep 2026 07:10 PM IST
सार

सीधी में सर्वे के लिए पहुंचे पटवारी नीलेश नामदेव का बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर नदी पार करने का वीडियो वायरल हुआ है। मामले पर सवाल उठने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने वीडियो की जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कही।

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Patwari seen crossing a river while riding on an elderly man back video goes viral
बुजुर्ग की पीठ पर पटवारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्य प्रदेश के सीधी जिले की माटा ग्राम पंचायत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बुधवार सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में माटा ग्राम पंचायत के पटवारी नीलेश नामदेव एक बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर छोटी नदी पार करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

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क्या है मामला?
बताया जा रहा है कि जिस नदी को पटवारी बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर पार करते दिखाई दे रहे हैं, उसमें पूरे साल थोड़ा-बहुत पानी रहता है। नदी पार करने के बाद ही गांव के बुजुर्ग लालवा केवट के घर और जमीन तक पहुंचा जा सकता है।

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जानकारी के मुताबिक, करीब एक साल पहले सर्दियों के मौसम में लालवा केवट की फसल को भालू समेत अन्य जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा उनके घरों को भी जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की बात सामने आई थी। इसी मामले में सर्वे करने के लिए पटवारी नीलेश नामदेव उनके घर पहुंचे थे।

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बताया जा रहा है कि लालवा केवट के घर तक पहुंचने के रास्ते में छोटी नदी पड़ती है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि नदी पार करने के लिए पटवारी ने बुजुर्ग से मदद मांगी। इसके बाद लालवा केवट ने पटवारी को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराई।

वीडियो वायरल होने के बाद पटवारी के इस तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। इस मामले में पटवारी नीलेश नामदेव का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद मिला। ऐसे में उनका पक्ष सामने नहीं आ सका।

कलेक्टर ने क्या कहा?
वहीं, सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि वीडियो अभी वायरल हुआ है। मामले की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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