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उमरिया: लगातार बारिश से बढ़ा जोहिला डैम का जलस्तर, चार गेट खोलकर छोड़ा जा रहा पानी

Sat, 26 Sep 2026 03:44 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Sat, 26 Sep 2026 03:44 PM IST
Four Gates of Johila Dam Opened Amid Continuous Rainfall in Umaria

उमरिया जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर अब जलस्रोतों पर भी दिखाई देने लगा है। लगातार बारिश के कारण संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के चार गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। चारों गेट करीब दो-दो मीटर तक खोले गए हैं। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के क्षेत्र में प्रशासन और परियोजना प्रबंधन की निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

बारिश का सिलसिला जारी रहने के कारण जोहिला डैम में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए डैम के चार गेट खोले गए हैं। इससे डैम से पानी की निकासी शुरू हो गई है। बारिश के बीच डैम से पानी छोड़े जाने का दृश्य भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि लगातार बारिश के चलते डैम के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। वर्तमान में चार गेट खोले गए हैं और प्रत्येक गेट को करीब दो मीटर तक खोला गया है। अधिकारियों की टीम लगातार गेट और जलस्तर की निगरानी कर रही है।

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बारिश बढ़ी तो बढ़ सकती है पानी की निकासी
जिले में यदि बारिश का दौर आगे भी जारी रहता है और डैम में पानी की आवक बढ़ती है, तो जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए पानी की निकासी में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल चार गेटों के माध्यम से पानी छोड़ा जा रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। तीन दिनों से हो रही बारिश ने उमरिया के मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। खेतों से लेकर नदी-नालों और जलाशयों तक पानी की स्थिति में बदलाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में जोहिला डैम का जलस्तर बढ़ना भी लगातार बारिश का सीधा असर माना जा रहा है।

डैम क्षेत्र में बढ़ी निगरानी
जोहिला डैम संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के लिए महत्वपूर्ण जलस्रोत है। बारिश के दौरान डैम के जलस्तर और गेटों की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जाती है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल चार गेटों को दो-दो मीटर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। लगातार बारिश के बीच डैम के गेट खुलने से पानी की तेज धार दिखाई दे रही है। वहीं, परियोजना प्रबंधन का पूरा ध्यान जलस्तर को नियंत्रित रखने और डैम की स्थिति पर नजर बनाए रखने पर है। अधिकारियों की निगरानी के बीच फिलहाल पानी की निकासी जारी है।

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