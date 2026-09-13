शिवपुरी: आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणियों को लेकर आक्रोश, अभद्र पोस्ट करने वालों पर FIR की मांग

शिवपुरी जिले के करैरा थाने पर बगीचा वाली माई के भक्तों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष थाने पहुंचे और कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।



मामला हाल ही में करौली-मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट कीं और टिप्पणियां कीं, जिन्हें भक्तों ने अभद्र और आपत्तिजनक बताया। पोस्ट सामने आने के बाद भक्तों में नाराजगी फैल गई।



मामले को लेकर बगीचा वाली माई के भक्त एकजुट होकर करैरा थाने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर इस तरह की अभद्र भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले संबंधित लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान युवकों की ओर से की गई कथित पोस्ट और टिप्पणियों के बाद विवाद शुरू हुआ। भक्तों का आरोप है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों और मान्यताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें पोस्ट की गईं।



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मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से शिकायत कर पूरे मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। भक्तों ने करैरा पुलिस से मांग की है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो विवाद और बढ़ सकता है।



फिलहाल पूरा मामला पुलिस जांच और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे बढ़ेगा। पुलिस कथित सोशल मीडिया पोस्ट और टिप्पणियों की जांच के बाद यह तय करेगी कि आरोपों में क्या तथ्य हैं और किन धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस मामले को लेकर करैरा में लोगों की नजर अब पुलिस की कार्रवाई पर है। भक्तों की साफ मांग है कि अभद्र पोस्ट करने वालों की पहचान हो, FIR दर्ज हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।