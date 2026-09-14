खौफनाक हादसा: ट्रेलर का पंचर टायर बदल रहा था चालक, तभी हुए तेज धमाके में उड़े उसके चीथड़े, दो अन्य घायल

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सिंगरौली जिले में बरगवां थाना क्षेत्र के बाड़ी झरिया इलाके में कोयले से लदे एक ट्रेलर का पंचर टायर बदलते समय अचानक भीषण विस्फोट में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि चालक के शरीर के चीथड़े उड़ गए और चारों तरफ धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल बैढ़न के जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।