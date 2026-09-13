लाड़ली बहना योजना की जारी हुई 40वीं किस्त, ऐसे चेक करें आपके खाते में 1500 आए या नहीं

Ladli Bahna Yojana 40th Installment Status: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 सितंबर को आगर मालवा में हुए एक बड़े कार्यक्रम में बटन दबाकर 'लाड़ली बहना योजना' का पैसा जारी कर दिया है। सरकार ने सीधे बैंक खातों में कुल 1,835 करोड़ रुपये भेजे हैं। इसके तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों के खातों में 40वीं किस्त के 1,500-1,500 रुपये पहुंच चुके हैं।
अगर आप भी इस योजना से जुड़ी हैं, तो आप घर बैठे ही बहुत आसानी से अपने फोन पर देख सकती हैं कि आपके खाते में 1,500 रुपये आए हैं या नहीं। आइए इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
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आधिकारिक पोर्टल पर ऐसे चेक करें पेमेंट का स्टेटस
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आधिकारिक पोर्टल पर ऐसे चेक करें पेमेंट का स्टेटस
- अपने बैंक खाते में पैसे आने की स्थिति जांचने के लिए सबसे पहले लाड़ली बहना योजना के आधिकारिक पोर्टल (cmladlibahna.mp.gov.in) पर जाएं।
- वहां होमपेज पर दिए गए 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपनी लाड़ली बहना आवेदन संख्या या समग्र परिवार आईडी दर्ज करें और कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें।
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ओटीपी सत्यापन के बाद दिखेगा विवरण
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ओटीपी सत्यापन के बाद दिखेगा विवरण
- जैसे ही आप अपनी जानकारी दर्ज करेंगे, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- पोर्टल पर सही ओटीपी दर्ज करके सबमिट करते ही आपकी स्क्रीन पर भुगतान की पूरी सूची खुल जाएगी।
- यहां आप आसानी से देख सकती हैं कि 40वीं किस्त के 1,500 रुपये आपके किस बैंक खाते में और किस तारीख को भेजे गए हैं।
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मोबाइल एसएमएस और पासबुक से भी करें जांच
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मोबाइल एसएमएस और पासबुक से भी करें जांच
- अगर आप इंटरनेट या ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग नहीं कर पाती हैं, तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
- बैंक खाता जिस मोबाइल नंबर से लिंक है, उस पर आए एसएमएस संदेश को चेक करें।
- इसके अलावा आप अपने नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र के पास जाकर पासबुक में एंट्री कराकर भी 1,500 रुपये आने की पुष्टि कर सकती हैं।
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खाते में पैसे न आने पर तुरंत करें यह काम
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खाते में पैसे न आने पर तुरंत करें यह काम
- अगर पोर्टल पर स्टेटस सफल दिख रहा है लेकिन खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो तुरंत अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
- कई बार बैंक खाते से आधार लिंक न होने या डीबीटी सेवा बंद होने के कारण पैसा अटक जाता है।
- अपने बैंक खाते की ई-केवाईसी और डीबीटी सेवा चालू कराकर आप अपनी अगली किस्तों का भुगतान सुरक्षित कर सकती हैं।