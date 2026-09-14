सिंगरौली: घर के पीछे उगा रखे थे गांजे के आठ पौधे, 60 साल का आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस में मामला दर्ज

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पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुकहर टोला निवासी रघुनाथ सिंह ने अपने घर के पीछे बाउंड्री के अंदर गांजे के पौधे लगा रखे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निर्धारित स्थान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बाउंड्री के अंदर गांजे के आठ हरे पौधे मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त किए गए पौधों का कुल वजन 13.648 किलोग्राम बताया है। इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 लाख 720 रुपये आंकी गई है।चितरंगी थाना प्रभारी सुधेश तिवारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती, बिक्री और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलि