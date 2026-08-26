{"_id":"6a8e97cc88c09a95d50eb7fb","slug":"new-spell-of-rain-in-mp-heavy-rainfall-warning-for-several-districts-rainfall-deficit-stands-at-11-so-far-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"MP में बारिश का नया दौर, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; अब तक 11 फीसदी कम बरसा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP में बारिश का नया दौर, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; अब तक 11 फीसदी कम बरसा पानी
Video
Published by: सोनम मिश्रा
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:07 PM IST
MP में बारिश का नया दौर, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; अब तक 11 फीसदी कम बरसा पानी