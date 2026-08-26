कटनी: जंगल में चल रही थी कच्ची शराब की फैक्ट्री, पुलिस ने चार हजार किलो महुआ लाहन नष्ट किया, तीन गिरफ्तार

जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 4 हजार किलो महुआ लाहन नष्ट किया, जबकि हाथ भट्टी की शराब बनाने और रखने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 16 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।

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पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरही थाना क्षेत्र के खिरहनी पारधी टोला में कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद एसडीओपी वीरेंद्र धार्वे और थाना प्रभारी अरविंद कुमार चौबे के नेतृत्व में बरही और विजयराघवगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर वहां मौजूद लोग जंगल की ओर भाग गए। तलाशी के दौरान 265 कंटेनरों में करीब 4 हजार किलो महुआ लाहन बरामद हुआ। इसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में पूरे लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा 25 लीटर तैयार कच्ची महुआ शराब भी जब्त कर नष्ट की गई।इधर स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सिहुड़ी स्थित सपेरा डेरा में भी पुलिस ने हाथ भट्टी शराब के खिलाफ कार्रवाई की। एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी विजय कुमार विश्वकर्मा के निर्देशन में टीम ने दबिश देकर तीन आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के पास से 6 लीटर, मीना बाई सपेरा के पास से 5 लीटर और सरस्वती बाई सपेरा के पास से 5 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। कुल 16 लीटर शराब की अनुमानित कीमत करीब 6,400 रुपए बताई गई है। पुलिस ने मौके पर शराब बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे महुआ लाहन और अन्य उपकरण भी नष्ट किए।स्लीमनाबाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बरही पुलिस खिरहनी पारधी टोला से फरार हुए संदिग्ध शराब कारोबारियों की तलाश कर रही है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने कहा कि जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस का फोकस अवैध शराब बनाने वाले ठिकानों और इससे जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई करने पर है।