मध्य प्रदेश: दीपावली से पहले मुरैना में खाद्य विभाग की कार्रवाई, 375 किलो किशमिश जब्त

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दीपावली के त्योहार से पहले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद्य विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने मिल एरिया रोड स्थित श्री अमरापुर ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने प्रतिष्ठान से किशमिश का नमूना लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की और करीब 375 किलो किशमिश जब्त कर ली। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई जा रही है।



श्री अमरापुर ट्रेडर्स से लिया किशमिश का नमूना

जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने हरिओम गोयल के प्रतिष्ठान श्री अमरापुर ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान वहां रखी किशमिश का नमूना लिया गया। इसे गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने तक करीब 375 किलो किशमिश जब्त रखी गई है। फिलहाल किशमिश की गुणवत्ता को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।



दीपावली पर बढ़ती है खाद्य पदार्थों की मांग

दीपावली के दौरान मिठाई, ड्राई फ्रूट और अन्य खाद्य सामग्री की मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। इस दौरान बाजार में बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खरीद-बिक्री होती है। ऐसे में उनकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए अहम हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग जिले के अलग-अलग दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रहा है।



मिलावट रोकने के लिए विभाग का अभियान तेज

खाद्य विभाग का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान बाजार में मिलावटी या निर्धारित मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाना है। इसके लिए अधिकारियों की टीमें खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच कर रही हैं और जरूरत के अनुसार नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जांच के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित खाद्य सामग्री निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं।



प्रयोगशाला रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी स्थिति

श्री अमरापुर ट्रेडर्स से जब्त की गई किशमिश की गुणवत्ता को लेकर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि नमूना निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। रिपोर्ट में किसी तरह की अनियमितता सामने आने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



त्योहार तक जारी रह सकती है जांच और सैंपलिंग

खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद त्योहार के मौसम में खाद्य सामग्री का कारोबार करने वाले अन्य व्यापारियों में भी सतर्कता बढ़ने की संभावना है। विभाग आने वाले दिनों में भी निरीक्षण और नमूने लेने की कार्रवाई जारी रख सकता है। प्रशासन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। हालांकि, इस मामले में किशमिश के मिलावटी होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

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