धार: बिजली कनेक्शन स्थाई करने के लिए मांगी रिश्वत, चार हजार लेते लाइनमैन गिरफ्तार; पहले वसूल चुका था भारी रकम

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लोकायुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बालोदा माझी, तहसील बदनावर निवासी किसान राजेश दास (38) ने अपने पिता के नाम दर्ज अस्थाई बिजली कनेक्शन को स्थाई कराने के लिए लाइनमैन सौरभ कुमार जैन (35) को आवेदन और दस्तावेज सौंपे थे। आरोप है कि करीब तीन महीने पहले काम कराने के बदले लाइनमैन ने 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।शिकायत के अनुसार, आरोपी लाइनमैन 10,000 रुपये नकद और 5,000 रुपये ऑनलाइन माध्यम से पहले ही ले चुका था। शेष रकम में से 4,000 रुपये देने के लिए वह किसान पर लगातार दबाव बना रहा था। इससे परेशान होकर राजेश दास ने 22 अक्टूबर को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के निर्देश पर उसका गोपनीय सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने के बाद शुक्रवार, 23 अक्टूबर को लोकायुक्त निरीक्षक सचिन पटेरिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाकर घेराबंदी की।योजनानुसार, जैसे ही किसान राजेश दास ने बदनावर स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय में लाइनमैन सौरभ कुमार जैन को 4,000 रुपये सौंपे, पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।इस कार्रवाई में निरीक्षक सचिन पटेरिया के साथ प्रधान आरक्षक विवेक मिश्रा, आरक्षक आदित्य सिंह भदौरिया, पवन पटोरिया, सतीश यादव और कृष्ण अहिरवार शामिल रहे।लोकायुक्त पुलिस ने आमजन से अपील की है कि इंदौर संभाग में कोई भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी किसी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो निर्भीक होकर लोकायुक्त कार्यालय या उसके दूरभाष नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।