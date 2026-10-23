मध्य प्रदेश: भिंड में युवक की धारदार हथियार से हत्या, गांव में फैली दहशत; आरोपी फरार

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मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार अनुभाग के मिहोना थाना क्षेत्र के चांदोख गांव में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गांव निवासी बीपी सिंह राजावत के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हत्या के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है।