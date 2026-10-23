मध्य प्रदेश: भिंड में युवक की धारदार हथियार से हत्या, गांव में फैली दहशत; आरोपी फरार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड Published by: भिन्ड ब्यूरो Updated Fri, 23 Oct 2026 02:45 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के भिंड जिले के चांदोख गांव में बीपी सिंह राजावत की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना मिलने पर एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हत्या के पीछे की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है।
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विस्तार
मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लहार अनुभाग के मिहोना थाना क्षेत्र के चांदोख गांव में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गांव निवासी बीपी सिंह राजावत के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हत्या के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है।
धारदार हथियार से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, चांदोख गांव में बीपी सिंह राजावत पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।
एसडीओपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे
हत्या की सूचना मिलने पर एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि वारदात से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।
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हत्या के बाद गांव में आक्रोश
घटना के बाद चांदोख गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने हत्या पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रामीणों में वारदात को लेकर चर्चा है और घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ी है।
रंजिश या कोई दूसरी वजह?
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक की हत्या के पीछे क्या वजह थी और वारदात में कितने लोग शामिल थे। पुलिस इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि मृतक की किसी से पुरानी रंजिश थी या हत्या के पीछे कोई अन्य कारण था।
यह भी पढ़ें: एमपी: मां शारदा का आशीर्वाद लेकर सनातन संवाद में शामिल होंगे बाबा बागेश्वर, 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस टीम घटनास्थल और आसपास के इलाकों से महत्वपूर्ण सुराग जुटा रही है। संभावित आरोपियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हत्या की असली वजह और वारदात की पूरी तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
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धारदार हथियार से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, चांदोख गांव में बीपी सिंह राजावत पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।
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एसडीओपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे
हत्या की सूचना मिलने पर एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि वारदात से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।
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हत्या के बाद गांव में आक्रोश
घटना के बाद चांदोख गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने हत्या पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रामीणों में वारदात को लेकर चर्चा है और घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ी है।
रंजिश या कोई दूसरी वजह?
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवक की हत्या के पीछे क्या वजह थी और वारदात में कितने लोग शामिल थे। पुलिस इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि मृतक की किसी से पुरानी रंजिश थी या हत्या के पीछे कोई अन्य कारण था।
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आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस टीम घटनास्थल और आसपास के इलाकों से महत्वपूर्ण सुराग जुटा रही है। संभावित आरोपियों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हत्या की असली वजह और वारदात की पूरी तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।