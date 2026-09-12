एमपी: मंडला में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान, 9 हजार किलो लहान किए गए नष्ट

मंडला जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने पिछले चार-पांच दिनों से विशेष अभियान चला रखा है। अभियान के तहत पुलिस टीम ने गोंझी, बरबसपुर, जंतीपुर, कुदईटोला और सेमरखापा समेत कई गांवों में लगातार दबिश दी।कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नदी किनारे और खेतों में छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में अवैध लहान और शराब को नष्ट किया। पुलिस के मुताबिक, चार दिनों में करीब 8 से 9 हजार किलो लहान नष्ट की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है। अवैध शराब के मामलों में पुलिस ने अब तक 15 प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।पुलिस के अनुसार, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लहान को अक्सर नदी किनारे, खेतों या अन्य सुनसान स्थानों पर छिपाकर रखा जाता है। पुलिस ऐसे स्थानों पर दबिश देकर लहान को नष्ट कर रही है, ताकि अवैध शराब के निर्माण पर रोक लगाई जा सके।वहीं, पुलिस द्वारा अवैध शराब से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण या बिक्री की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को जानकारी दें।