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एमपी: खंडवा में अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, नदी के पानी में ड्रमों में छिपा रखा था 3 हजार लीटर महुआ लहान

Tue, 01 Sep 2026 05:49 PM IST
खंडवा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: खंडवा ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 05:49 PM IST
3000 litres liquor hidden in backwater of dam was seized

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इंदिरा सागर डैम के बैकवॉटर और जंगलों में छिपाकर रखे गए करीब 3,600 लीटर से अधिक महुआ लहान और अवैध शराब को जब्त कर नष्ट किया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 से 10 लाख रुपये बताई जा रही है। शराब माफिया ने नदी के पानी के भीतर ड्रमों में और जंगल में झाड़ियों के बीच शराब बनाने का सामान और लहान छिपा रखा था।

ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। ओंकारेश्वर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम नाव के जरिए डुकिया जिल्हार और ग्राम गुजरी के जंगल क्षेत्र में पहुंची। यहां कच्ची महुआ शराब बनाने के पांच अवैध अड्डों पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस को 70 से 80 छोटे-बड़े ड्रमों में करीब 3,000 लीटर महुआ लहान मिला। इसकी अनुमानित कीमत करीब 3.50 लाख रुपये बताई गई है।

शराब बनाने वालों ने महुआ लहान से भरे ड्रमों को नर्मदा नदी में पानी के भीतर छिपा रखा था। इसके अलावा जंगल में झाड़ियों के बीच भी लहान और शराब बनाने का सामान छिपाया गया था। पुलिस टीम ने इंदिरा सागर डैम के बैकवॉटर क्षेत्र में नाव के जरिए पहुंचकर ड्रमों को बाहर निकाला। मौके पर पंचनामा तैयार करने के बाद बरामद महुआ लहान को नष्ट कर दिया गया। जंगल और बैकवॉटर क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया।

पढ़ें: पहले अफसरों को फंसाया, फिर बिल्डर-ठेकेदार बने टारगेट...कौन है हनीट्रैप की मास्टरमाइंड श्वेता जैन?

पुलिस के अनुसार, बीते चार दिनों में अवैध शराब से जुड़े 83 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 83 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 638.54 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 1 लाख 25 हजार 290 रुपये आंकी गई है। पुलिस की ओर से होटल और ढाबों समेत अन्य स्थानों की भी लगातार जांच की जा रही है। दुकानदारों को अवैध शराब की बिक्री से दूर रहने की समझाइश दी जा रही है। शराब दुकानों के आसपास संचालित अहातों पर भी कार्रवाई कर उन्हें बंद कराया जा रहा है।

खंडवा ग्रामीण एएसपी गजेंद्र सिंह कंवर ने बताया कि जिले में करीब एक सप्ताह से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब 3,600 लीटर से अधिक अवैध शराब और महुआ लहान जब्त किया जा चुका है। इसकी बाजार कीमत करीब 5 से 10 लाख रुपये आंकी गई है। एसपी के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब बनाने और छिपाने के लिए अपनाए जा रहे नए तरीकों पर भी पुलिस की नजर है।

वहीं, खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान अवैध शराब से जुड़ी लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद तीन बिंदुओं को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया। इनमें कच्ची शराब बनाने वाले, महुआ लहान तैयार करने वाले और ठेकेदारों द्वारा गांवों में अवैध रूप से शराब बेचने वाले शामिल हैं। पुलिस और आबकारी विभाग को इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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