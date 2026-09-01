एमपी: पहले अफसरों को फंसाया, फिर बिल्डर-ठेकेदार बने टारगेट...कौन है हनीट्रैप की मास्टरमाइंड श्वेता जैन?

शराब ठेकेदार को फंसाने का आरोप, एक करोड़ की मांग

पुलिस के अनुसार, इंदौर के शराब ठेकेदार पिंटू ठाकुर को गिरोह की सदस्य रेशू ने अपने जाल में फंसाया। कथित तौर पर स्पाई कैमरे से उसके वीडियो बनाए गए और बाद में इन्हीं वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग की योजना बनाई गई।

जांच में सामने आया कि सौदेबाजी के लिए श्वेता ने अलका दीक्षित को भी गिरोह से जोड़ा था, जो शराब के कारोबार से जुड़ी बताई जाती है। आरोप है कि 28 अप्रैल की रात पिंटू ठाकुर को साथियों के साथ रोका गया और उनसे एक करोड़ रुपये की मांग की गई।



पिंटू ठाकुर के इंदौर के एयरपोर्ट क्षेत्र में शराब के ठेके हैं। वह अलका दीक्षित को पहले से जानता था। आरोप है कि उन्हें पैसे देने या प्रॉपर्टी में साझेदारी देने का विकल्प दिया गया। ऐसा नहीं करने पर कथित वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई।

सागर की रेशू को बनाया हनीट्रैप गर्ल

पुलिस जांच के अनुसार, श्वेता जैन ने सागर की रहने वाली रेशू को गिरोह में शामिल किया था। आरोप है कि उसे नेताओं और रसूखदार लोगों से नजदीकी बढ़ाने की सलाह दी गई थी। इसके जरिए इंदौर, उज्जैन समेत अन्य बड़े शहरों के ठेकेदारों और प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाने की योजना थी।

हालांकि, शराब ठेकेदार की शिकायत के बाद इंदौर पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने सागर स्थित श्वेता के घर पर छापा मारकर 9 मोबाइल फोन, कैमरे, मेमोरी कार्ड, पेन कैमरे और बटन कैमरे समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पुलिस के अनुसार, इन उपकरणों का इस्तेमाल कथित तौर पर लोगों के वीडियो बनाने के लिए किया जाता था।पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में अन्य कितने लोग शामिल थे और किन-किन लोगों को निशाना बनाया गया।