दमोह: गौ हत्या के बाद नहीं थम रहा लोगों का आक्रोश, सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

{"_id":"6ac4767dbbd935a8bb09d673","slug":"video-nerchowk-medical-college-outsourced-employee-suicide-attempt-job-termination-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: नौकरी से हटाए जाने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी ने किया आत्महत्या का प्रयास, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की हालत नाजुक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}