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दमोह: गौ हत्या के बाद नहीं थम रहा लोगों का आक्रोश, सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

Tue, 06 Oct 2026 04:02 PM IST
दमोह ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Tue, 06 Oct 2026 04:02 PM IST
Pregnant Cow Killing Sparks Protest in Damoh, Organizations Seek Strict Action

शहर के नूरी नगर क्षेत्र में गर्भवती गाय की हत्या के मामले को लेकर मंगलवार दोपहर हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौराहे पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सौरव गंधर्व को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई समेत गौवंश संरक्षण से जुड़ी कई मांगें रखीं। प्रदर्शन को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

मानस भवन से शुरू हुआ मार्च
हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पहले मानस भवन में एकत्रित हुए। यहां से सभी पैदल डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचे और माल्यार्पण किया। इसके बाद कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कीर्ति स्तंभ पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन का वाचन किया गया और एसडीएम सौरव गंधर्व को ज्ञापन सौंपा गया।

गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग
ज्ञापन में दमोह जिले की गोचर एवं शासकीय गौभूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमणों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार उन्हें हटाने की मांग की गई। संगठन का कहना है कि गौवंश के लिए उपलब्ध भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। संगठन के सदस्य नित्या प्यासी ने कहा कि गौ हत्या प्रकरण की जांच के दौरान यदि किसी आरोपी की अवैध अतिक्रमण में संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ राजस्व सहित अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए।

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गौमांस की खरीद-बिक्री की भी जांच की मांग
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि जांच में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा गौमांस की बिक्री किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान या होटल को किए जाने की पुष्टि होती है, तो खरीद-बिक्री और आपूर्ति से जुड़े सभी लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए। दोष सिद्ध होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई।

सड़कों पर गौवंश छोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग
संगठनों ने ऐसे गौ पालकों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की, जो अपने पालतू गौवंश को जानबूझकर सड़कों पर आवारा या निराश्रित छोड़ देते हैं। ज्ञापन में गौवंश के संरक्षण और उचित प्रबंधन के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की बात भी कही गई।

आदतन अपराधियों पर NSA लगाने की मांग
ज्ञापन में गौ हत्या मामले में गिरफ्तार या चिन्हित ऐसे आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की मांग की गई, जिनका आपराधिक इतिहास या आदतन अपराध में संलिप्तता जांच में प्रमाणित हो। सतीश तिवारी ने कहा कि गौ हत्या, गौवंश की अवैध तस्करी और पशु अपराधों की रोकथाम के लिए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी और नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए।

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पुलिस की रही कड़ी निगरानी
प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। सीएसपी एचआर पांडे, कोतवाली टीआई मनीष कुमार समेत पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। संवेदनशीलता को देखते हुए देहात थाना क्षेत्र का बल भी लगाया गया था।

एसडीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम सौरव गंधर्व ने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं को शासन स्तर तक भी पहुंचाया जाएगा। सीएसपी एचआर पांडे ने बताया कि ज्ञापन में दिए गए विभिन्न बिंदुओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक स्तर से जुड़ी समस्याओं के निराकरण का भी आश्वासन दिया गया है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।


आक्रोशित लोगो द्वारा रैली निकालकर सौंपा गया ज्ञापन
आक्रोशित लोगो द्वारा रैली निकालकर सौंपा गया ज्ञापन
 
आक्रोशित लोगो द्वारा रैली निकालकर सौंपा गया ज्ञापन
 
आक्रोशित लोगो द्वारा रैली निकालकर सौंपा गया ज्ञापन
सड़कों पर उतरकर जताया विरोध। 
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