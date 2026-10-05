दमोह: गर्भवती गाय की हत्या के नौ आरोपी गिरफ्तार, निकाला गया जुलूस; तीन फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

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नूरी नगर इलाके में गर्भवती गाय की हत्या के मामले में दमोह पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार शाम न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पेशी से पहले पुलिस ने शहर में इन आरोपियों का जुलूस भी निकाला। मामले में करीब तीन आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं।