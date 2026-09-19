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दमोह: बंद कमरे में युवक की संदिग्ध मौत, अंदर मिलीं शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट,पोस्टमार्टम से खुलेगा राज

Sat, 19 Sep 2026 04:36 PM IST
दमोह ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Sat, 19 Sep 2026 04:36 PM IST
सार

मागंज वार्ड-1 में बंद कमरे से 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक दो दिन से दिखाई नहीं दिया था। कमरे में शराब की खाली बोतलें और अन्य सामान मिला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मौत की वजह की जांच शुरू कर दी है।

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Damoh: Youth Found Dead in Locked Room, Suspicious Death; Liquor Bottles and Cigarette Packs Found
बंद कमरे में मिला युवक का शव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शहर के मागंज वार्ड-1 में राय चौराहा के पास शुक्रवार रात एक मकान के बंद कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। कमरे के अंदर शराब की खाली बोतलें, बीड़ी और सिगरेट के बंडल मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मृतक की पहचान गौरव उर्फ मोंटू नामदेव, पिता पूरनलाल नामदेव के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया।

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पुलिस के अनुसार गौरव को स्थानीय लोगों ने आखिरी बार बुधवार दोपहर करीब 2 बजे देखा था। इसके बाद वह दिखाई नहीं दिया। युवक इसी मकान की दूसरी मंजिल पर अकेला रहता था, जबकि मकान के दूसरे हिस्से में किराएदार रहते हैं।
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शुक्रवार को कमरे से कोई हलचल नहीं होने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से जवाब नहीं मिलने पर किराएदारों को संदेह हुआ। उन्होंने कमरा खोलकर देखा तो गौरव मृत अवस्था में पड़ा मिला। शव से दुर्गंध भी आ रही थी, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे की तलाशी में शराब की खाली बोतलें, बीड़ी, सिगरेट और अन्य सामान मिला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है।
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स्थानीय लोगों और किराएदारों के अनुसार गौरव शराब का सेवन करता था। परिजनों ने भी बताया कि वह नशे का आदी था और शुगर की बीमारी से पीड़ित था। परिजनों ने युवक की मौत के पीछे हार्ट अटैक की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल मौत की कोई निश्चित वजह नहीं बताई है। शराब के सेवन, बीमारी और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।


घटना की जानकारी मिलते ही सीएसपी एचआर पांडे, प्रशिक्षु डीएसपी शिव प्रसाद कंगाली और कोतवाली टीआई मनीष कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कमरे और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों और किराएदारों से घटना की जानकारी ली। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह
पुलिस के अनुसार शनिवार को युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

 

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