दमोह में पत्नी और 3 बच्चों की हत्या: आरोपी ने चरित्र पर संदेह को बताया वजह, छोटे भाई से संबंध का किया दावा

दमोह जिले के मगरोन थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में शनिवार सुबह पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी द्वारका पटेल को शनिवार और रविवार की दरमियानी रात स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बटियागढ़ सिविल अस्पताल लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल के दौरान मीडिया के सवालों पर आरोपी ने वारदात की वजह को लेकर अपना पक्ष रखा।आरोपी ने पत्नी पर चरित्र को लेकर संदेह जताते हुए दावा किया कि पत्नी उसके छोटे भाई हरिशंकर पटेल के संपर्क में थी। आरोपी के अनुसार, उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। उसने दावा किया कि इसी बात से नाराज होकर उसने पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दी।आरोपी ने यह भी बताया कि करीब दो-ढाई महीने पहले पत्नी से विवाद के दौरान उसने हंसिया से हमला किया था। पुलिस के अनुसार, घटना से एक दिन पहले हुए विवाद के बाद आरोपी का छोटा भाई रात में ही दिल्ली चला गया था।शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिलने पर करीब 6.30 बजे डायल-112 की टीम कबीरपुर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को घर के बाहर कुल्हाड़ी के साथ हिरासत में लिया था। मृतकों में 27 वर्षीय खेमा पटेल, बेटी उर्मिला (7), बेटे उमेश (5) और राजा (1) शामिल हैं।पुलिस के मुताबिक पति-पत्नी के बीच करीब एक साल से विवाद चल रहा था। एसपी आनंद कलादगी और एएसपी सुजीत सिंह भदौरिया समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। सागर से एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। आरोपी के बताए कारणों की पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है और हत्या की वास्तविक वजह विवेचना पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी।