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VIDEO: नजीराबाद में गणेश उत्सव के लिए सजा पंडाल, रोशनी ने जगमगाया पूरा बाजार

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Tue, 15 Sep 2026 08:23 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 08:23 PM IST







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लखनऊ के नजीराबाद बाजार में गणेश उत्सव के तहत सजाया गया पंडाल। इस दौरान पूरे बाजार को भी रोशनी से जगमगा दिया गया है। कैसरबाग के राजा के तौर पर मशहूर गणपति उत्सव में लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। यह गणेश उत्सव पिछले 25 सालों से मनाया जा रहा है। ... और पढ़ें

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