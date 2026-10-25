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VIDEO: यूपी को है राहुल गांधी पर भरोसा... 200 सीटों पर कांग्रेस का हक, चर्चा में होर्डिंग

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 25 Oct 2026 11:48 AM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 11:48 AM IST







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राजधानी लखनऊ के आंबेडकर पार्क में लगी एक होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। इसकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। होर्डिंग में कांग्रेस की ओर से 200 विधानसभा सीटों पर दावा किया जा रहा है। ... और पढ़ें

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