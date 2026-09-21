{"_id":"6ab130803cc4b370c2091017","slug":"video-video-vaparata-thasha-ma-vahana-calna-sa-bugdhha-hathasa-ka-khatara-rayabral-rada-para-samasaya-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: विपरीत दिशा में वाहन चलने से बढ़ा हादसों का खतरा, रायबरेली रोड पर समस्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रायबरेली रोड पर विपरीत दिशा से वाहनों के संचालन के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, कई वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए उल्टी दिशा में वाहन चलाते हैं। इससे सामने से आने वाले वाहनों के साथ टक्कर की आशंका बढ़ जाती है और अक्सर हादसे होते हैं। विपरीत दिशा में वाहनों के चलने से सड़क पर जाम की स्थिति भी बनती है। स्थानीय लोगों ने यातायात पुलिस से ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने और सड़क पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित होने से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

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