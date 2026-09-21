अंबेडकरनगर : तीन बुलडोजर से दबंगों ने ढहाए 11 मकान और दुकान, पीड़ितों ने लगाए गंभीर आरोप, 50 पर प्राथमिकी

अकबरपुर क्षेत्र के बरियावन गांव में रविवार देर रात हंसराज बालिका इंटर कॉलेज के पास तीन बुलडोजर लेकर पहुंचे लोगों ने सड़क किनारे बने 11 मकान और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि हथियारों के बल पर लोगों को धमकाकर शांत करा दिया गया। विरोध करने वाली महिला सविता देवी को बंधक बना लिया। करीब एक घंटे तक ध्वस्तीकरण चलता रहा। पीड़ितों ने सोमवार सुबह पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि 16 बिस्वा जमीन के सामने का हिस्सा खाली कराने के लिए ध्वस्तीकरण कराया गया। इसके बाद 50 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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