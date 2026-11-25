{"_id":"6b0687c32946c6e23209c813","slug":"video-video-vajaniana-mal-ma-atarakashha-yatara-shabhasha-shakal-va-ijarail-atarakashha-yatara-na-bcaca-ka-bnae-madal-thakha-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: विज्ञान मेले में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला व इजराइली अंतरिक्ष यात्री ने बच्चों को बनाए मॉडल देखे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: विज्ञान मेले में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला व इजराइली अंतरिक्ष यात्री ने बच्चों को बनाए मॉडल देखे
सुशान्त गोल्फसिटी, पॉकेट-9, लखनऊ सीएमएस गोल्फसिटी कैम्पस में विज्ञान मेले में पहुंचें अन्तरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और इजराइली अन्तरिक्ष यात्री इटान स्टिब्बे ने बच्चे द्वारा बनाए मॉडल देखे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।