Video: केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता, यूपी पुलिस और पीएनबी बैंक के बीच मुकाबला

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गोमतीनगर स्थित मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में खेली जा रही केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस (नीली जर्सी) और पंजाब एंड सिंध बैंक (लाल जर्सी) की टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। यह प्रतियोगिता खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, हॉकी उत्तर प्रदेश और हॉकी इंडिया के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। यूपी पुलिस के खिलाड़ियों ने अपनी नीली जर्सी में आक्रामक खेल दिखाया, जबकि पीएनबी बैंक के खिलाड़ियों ने लाल जर्सी में अपनी रणनीति का प्रभावी ढंग से पालन किया। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, जो खिलाड़ियों के हर मूव पर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे।

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