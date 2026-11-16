{"_id":"6afabb4b3997ff35e60f3068","slug":"video-video-kada-saha-bb-haka-paratayagata-yapa-palsa-oura-paenab-bka-ka-bca-makabl-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता, यूपी पुलिस और पीएनबी बैंक के बीच मुकाबला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता, यूपी पुलिस और पीएनबी बैंक के बीच मुकाबला
गोमतीनगर स्थित मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में खेली जा रही केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस (नीली जर्सी) और पंजाब एंड सिंध बैंक (लाल जर्सी) की टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। यह प्रतियोगिता खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, हॉकी उत्तर प्रदेश और हॉकी इंडिया के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है।
प्रतियोगिता में दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। यूपी पुलिस के खिलाड़ियों ने अपनी नीली जर्सी में आक्रामक खेल दिखाया, जबकि पीएनबी बैंक के खिलाड़ियों ने लाल जर्सी में अपनी रणनीति का प्रभावी ढंग से पालन किया। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, जो खिलाड़ियों के हर मूव पर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।