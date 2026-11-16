स्वच्छ वायु में अव्वल लखनऊ का कड़वा सच: 60 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 एक्यूआई सेंटर, 38% अधिक जहरीली हो चुकी हवा

इनके कारण बढ़ रहा लखनऊ में प्रदूषण

लखनऊ में यहां होने चाहिए नए निगरानी केंद्र

भीड़भाड़ वाले इलाके: चारबाग, अमीनाबाद, चौक और आलमबाग।

औद्योगिक क्षेत्र: अमौसी और तालकटोरा।

घनी आबादी: पुराने लखनऊ, इंदिरानगर और विकासनगर।

नए आवासीय क्षेत्र: गोमतीनगर विस्तार और आउटर रिंग रोड के आसपास।

बाहरी क्षेत्र: शहर की बाहरी सीमा के आसपास।

जहां प्रदूषण ज्यादा, वहीं हो हवा की निगरानी

कम से कम 16 एक्यूआई निगरानी केंद्र हों

आलोक सिंह के अनुसार, लखनऊ में पीएम2.5 प्रदूषण में वाहनों के धुएं की हिस्सेदारी सबसे अधिक 21 फीसदी है। सड़क की धूल का योगदान 15 फीसदी है। कचरा जलाने और खाना पकाने के ईंधन से 12-12 फीसदी प्रदूषण होता है। डीजल जनरेटर से 10 फीसदी और निर्माण गतिविधियों से सात फीसदी प्रदूषण होता है। इसलिए सटीक निगरानी के लिए यातायात, धूल और निर्माण वाले इलाकों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।राजधानी में फिलहाल एक्यूआई मापक केंद्रों की संख्या नाकाफी हैं। ज्यादा भीड़भाड़, यातायात, निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों यानी वास्तविक हॉटस्पॉट को चिन्हित कर कुछ नए निगरानी केंद्र बनाए जाने की जरूरत है। यह काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा।महज छह केंद्रों से इतने बड़े शहर के हवा की सही तस्वीर सामने नहीं आ सकती। लखनऊ में कम से कम 16 एक्यूआई निगरानी केंद्र होने चाहिए। तभी लोगों को अपने इलाके की हवा की सही जानकारी मिल सकेगी। साथ ही अलग-अलग इलाकों के प्रदूषण के अनुसार नियंत्रण की कार्रवाई की जा सकेगी।