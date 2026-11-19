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गोमतीनगर स्थित होटल ताज महल में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की ओर से ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए अवसंरचना विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में पीएनजीआरबी के चेयरपर्सन डॉ. अनिल कुमार जैन, आईएएस और बोर्ड के सदस्य जयंता नारायण दास ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने और इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।

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