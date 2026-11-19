लखनऊ: एलडीए की भूखंड लॉटरी में खाली हाथ रहे लोगों को फिर मिलेगा मौका, 30 नवंबर तक करें सहमति; जानें अपडेट
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भूखंड लॉटरी में असफल आवेदकों को दूसरे चरण में शामिल होने का मौका दिया है। इच्छुक आवेदक 30 नवंबर तक वेबसाइट पर सहमति दे सकते हैं। दोबारा आवेदन के लिए शुल्क नहीं लगेगा और जमा धनराशि सुरक्षित रहेगी। वापसी का विकल्प चुनने वालों को पैसा लौटाया जाएगा।
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लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने भूखंड लॉटरी के असफल आवेदकों को राहत दी है। पहले चरण में भूखंड न पाने वाले आवेदक दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदकों को एलडीए की वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर अपनी सहमति देनी होगी। सहमति देने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। जो आवेदक वापसी का विकल्प चुनेंगे उनकी पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जाएगी।