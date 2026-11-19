विशेष अभियान दिवस और प्रशिक्षण

21-22 नवंबर और 28-29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मतदान केंद्रों की मूलभूत सुविधाओं और रूट चार्ट का सत्यापन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया गया।



इस प्रशिक्षण में मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं, रूट चार्ट और कानून-व्यवस्था के भौतिक सत्यापन पर जोर दिया गया। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा, जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने नवीनतम दिशा-निर्देशों और निर्वाचन संबंधी दायित्वों की जानकारी दी, साथ ही निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त गाबा ने संवेदनशील मतदान केंद्रों और क्षेत्रों की पहचान के मानक बताए, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को अपने आवंटित क्षेत्रों का संयुक्त भ्रमण करने को कहा।