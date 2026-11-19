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Video: अशोक मार्ग पर पेड़ गिरने से दो लोग घायल, ड्यूटी पर जाते समय हुआ हादसा

Akash Dwivedi

Updated Thu, 19 Nov 2026 11:30 AM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 11:30 AM IST







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अशोक मार्ग पर सिकंदर बाग पुरातत्व परिसर के पास सड़क पर पेड़ गिरने से दो लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान संजीत और उनके गनर राजकुमार के रूप में हुई है। दोनों ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी पेड़ की चपेट में आ गए। उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ... और पढ़ें

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