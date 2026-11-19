{"_id":"6afe90771c7dc0169f05bdf3","slug":"video-video-ashaka-maraga-para-paugdha-garana-sa-tha-lga-ghayal-dayata-para-jata-samaya-haaa-hathasa-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अशोक मार्ग पर पेड़ गिरने से दो लोग घायल, ड्यूटी पर जाते समय हुआ हादसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: अशोक मार्ग पर पेड़ गिरने से दो लोग घायल, ड्यूटी पर जाते समय हुआ हादसा
अशोक मार्ग पर सिकंदर बाग पुरातत्व परिसर के पास सड़क पर पेड़ गिरने से दो लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान संजीत और उनके गनर राजकुमार के रूप में हुई है। दोनों ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी पेड़ की चपेट में आ गए। उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।