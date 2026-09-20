{"_id":"6aaf96ba41d58d5d430e0942","slug":"video-video-utatara-parathasha-edasa-kataral-sasayata-karamacara-sagha-ka-sathasaya-ka-brakadaga-kara-raka-gaya-dapata-saema-ka-aavasa-ka-gharava-karana-ja-raha-tha-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसायटी कर्मचारी संघ के सदस्यों को बैरीकेडिंग कर रोका गया, डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने जा रहे थे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसायटी कर्मचारी संघ के सदस्यों को बैरीकेडिंग कर रोका गया, डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने जा रहे थे

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 20 Sep 2026 01:48 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 01:48 PM IST







Link Copied



गोमती नगर 1090 चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के आवास का घेराव करने जा रहे उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसायटी कर्मचारी संघ के सदस्यों को बैरिकेटिंग लगा कर रोका गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन