यूपी: चौधरी अजीत सिंह के नाम से जाना जाएगा गाजियाबाद का जनता पीजी कालेज, उच्च शिक्षा विभाग ने दी सहमति

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि प्रदेश सरकार महापुरुषों के गौरवशाली योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद के पतला स्थित जनता पीजी कॉलेज का नाम बदलकर चौधरी अजीत सिंह पीजी कॉलेज, पतला किया गया है।

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उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा इस संबंध में शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार करते हुए नाम बदलने की संस्तुति की गई। इस क्रम में शासन स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है।उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह का प्रदेश और देश के सामाजिक, शैक्षिक तथा कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। महापुरुषों के नाम से शिक्षण संस्थानों का जुड़ाव विद्यार्थियों को उनके विचारों, संघर्ष और योगदान से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं रोजगारपरक बनाने के साथ ही उनके गौरव और पहचान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।