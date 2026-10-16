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VIDEO: SIR की लड़ाई अब दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टरों की गूंज के साथ लड़ी जाएगी

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 16 Oct 2026 03:54 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 03:54 PM IST







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लोकदल के केंद्रीय कार्यालय, 8 मॉल एवेन्यू, लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में SIR, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, किसानों के आंदोलन और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बोले लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी चौधरी सुनील सिंह। ... और पढ़ें

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