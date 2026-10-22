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Video: श्रद्धा दुबे और ड्राइवर दानिश से पूछताछ, डीसीपी अर्पित विजय वर्गीय के कमरे से निकले दोनों

Akash Dwivedi

Updated Thu, 22 Oct 2026 02:48 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 02:48 PM IST







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शिव शर्मा मौत मामले में पुलिस की पूछताछ जारी है। श्रद्धा दुबे डीसीपी अर्पित विजय वर्गीय के कमरे से बाहर निकलती दिखाई दीं। वहीं, ड्राइवर दानिश भी डीसीपी के कमरे से बाहर आया। मामले में पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। ... और पढ़ें

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